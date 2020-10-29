Протест против карикатур Charlie Hebdo поддержал депутат Госдумы

«Я не могу представить подобные карикатуры в России. Россия — друг ислама. Еще Путин сказал об этом. Я надеюсь и уверен, что в России это не произойдет», — обозначил парламентарий.

По его словам, есть вещи, которые нельзя трогать. Это касается пророка Мухаммеда и Иисуса Христа. Депутат добавил, что мусульмане России осуждают подобные карикатуры и не одобряют радикализм со стороны приверженцев ислама.