facebook_pixel
    29 октября 2020, 22:06

    Протест против карикатур Charlie Hebdo поддержал депутат Госдумы

    Артур Блянихов

    Депутат Госдумы Магомед Селимханов обсудил с ИА НСН скандал, который разгорелся вокруг французского издания Charlie Hebdo после публикации оскорбительных карикатур.

    «Я не могу представить подобные карикатуры в России. Россия — друг ислама. Еще Путин сказал об этом. Я надеюсь и уверен, что в России это не произойдет», — обозначил парламентарий.

    По его словам, есть вещи, которые нельзя трогать. Это касается пророка Мухаммеда и Иисуса Христа. Депутат добавил, что мусульмане России осуждают подобные карикатуры и не одобряют радикализм со стороны приверженцев ислама.