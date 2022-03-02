Депутат Горелкин высказался о приостановке продаж Apple в России

Замглавы думского Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин обсудил с «Газетой.ru» сообщение о том, что компания Apple приостановила продажи гаджетов в РФ.

Депутат выразил уверенность, что Apple временно приостановила продажи. Он заметил, что эта компания, как и прочие американские платформы находится под сильным давлением властей США.

«Наш рынок большой и интересный, выручка Apple больше 270 миллиардов рублей по тому году. Железные занавесы, в том числе и с точки зрения технологий и гаджетов, сегодня невозможны, в современной цифровой среде они не работают», — обратил внимание парламентарий.