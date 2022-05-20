Депутат Горелкин рассказал об опасности рекомендательных алгоритмов соцсетей

Илон Маск заявил, что рекомендательный алгоритм новостной ленты Twitter манипулирует людьми, и посоветовал пользователям отключить его. Об опасности рекомендательных алгоритмов в интервью «Ридусу» также рассказал депутат Госдумы Антон Горелкин.

Алгоритмы создают информационный пузырь, рекомендуя пользователю только то, что ему интересно и ограждая его от информации, которая может быть ему неприятна, пояснил депутат.

«Достигается эффект, когда у пользователя, с одной стороны, атрофируется критическое мышление, а с другой, он совершенно уверен, что все вокруг разделяют его точку зрения. В результате в обществе происходит поляризация мнений, растет риск социальных конфликтов», — сказал Горелкин.