Депутат Горелкин предложил запретить рекламу услуг от блогеров

Замглава Комитета Государственной Думы РФ по информационной политике Антон Горелкин предложил запретить рекламу «сомнительных» товаров и услуг от блогеров-инфлюэнсеров. Об этом сообщило издание Neva.Today со ссылкой на Telegram-канал депутата.

По словам Горелкина, россияне часто покупают какие-либо услуги у блогеров и становятся жертвами мошенничества. Депутат выступил за введение запрета рекламы сомнительных услуг блогерами для предотвращения обмана потребителей.