Депутат Геннадий Скляр высказался о возможном возвращении IKEA и Inditex в Россию

Замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтюхов заявил, что некоторые ушедшие из России компании ищут возможности вернуться. В разговоре с NEWS.ru зампредседателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Геннадий Скляр отметил, что в таком случае компании должны компенсировать убытки сотрудникам и арендодателям.

Речь идет о компаниях IKEA и Inditex (владеет брендами Massimo Dutti, Zara, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius, Zara Home, Uterque).

Если компании являются владельцами имущества в России, они могут без препятствий вернуться в свои помещения, считает Скляр.

«Если же они на рынке присутствовали как арендаторы и, уходя, по сути, нанесли ущерб тем, кто им сдавал в аренду площади, пусть возвращаются при условии компенсации потерь, которые их уход нанес — зарплаты сотрудникам, арендная плата», — подчеркнул депутат.