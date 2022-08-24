Депутат ГД высказался об идее президента Латвии изолировать русскоязычных

Первый зампред думского Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин прокомментировал слова латвийского президента Эгилса Левитса о том, что в стране появилась «нелояльная государству часть российского общества», которую нужно изолировать. Депутата процитировало ИА НСН.

По словам парламентария, латвийские власти таким образом доводят до логического завершения антирусский курс, который был запущен в прибалтийской республике с момента обретения ею независимости.

«Прибалтийские политики, которые обманули значительную часть населения в 90-е годы, пообещав им манну небесную, а затем отказав им в гражданских правах, изобретя позорное понятие, как неграждане, пользуются поддержкой Запада. События на Украине используют для сведения окончательных счетов с русскоязычным населением», — заметил Затулин.

По его мнению, Россия должна заняться репатриацией россиян из Латвии и всеми способами помогать на общественном уровне тем, кого притесняют в этой стране.