Депутат ГД усомнился в отключении РФ от SWIFT

Глава думского Комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков обсудил с RT возможность отключения РФ от платежной системы SWIFT.

«На самом деле, это будет неприятное решение, если оно будет реализовано. Это первое. Второе — вряд ли это произойдет, поскольку отключение России от платежной системы SWIFT станет неприятным не только для российских организаций, но и для зарубежных партнеров», — объяснил парламентарий.

Депутат выразил уверенность, что желаемого эффекта не получат те, кто призывает отключить РФ от SWIFT. Он добавил, что отключение России от SWIFT нанесет самой платежной системе серьезный экономический урон, поскольку РФ является четвертой страной по объему транзакций, осуществляемых через нее.