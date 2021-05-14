Депутат ГД предложил ввести отряды интернет-дружинников в России

Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный предложил ввести должности интернет- дружинников, следователей и судей в России, сообщило радио «Говорит Москва».

«Необходимо идти не по пути запрета всего. Запрет должен быть только тогда, когда это действительно угрожает формированию нашего мировоззрения. Но в то же время нам необходимо позаботиться о том, чтобы у нас были, например, интернет-дружинники, интернет-дознаватели, интернет-следователи, интернет-прокуроры, интернет-судьи», — отметил Выборный.

Он привел в пример народных дружинников. Так, рядом с полицейскими в парках можно заметить двух-трех таких помощников. По мнению Выборного, для создания отряда интернет-дружинников необходимо стимулировать людей. Депутат выдвинул идею разрешить брать отгулы людям, которые входят в такие коллективы.