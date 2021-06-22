Депутат ГД предложил увеличить разрешенную максимальную скорость на дорогах

Член думского Комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков выразил уверенность, что на российских дорогах необходимо увеличить максимальную разрешенную скорость. Депутата процитировало ИА Ura.ru.

Лысаков напомнил, что скоростные ограничения выставлялись в 60-х годах XX века, когда авто развивали небольшую скорость. С тех пор эти ограничения не менялись. Он заметил, что в стране почти на всех дорогах разрешенная скорость занижена. По его мнению, она должна соответствовать техническим характеристикам дороги.

«Есть такое понятие „категории дороги“. Скорость должна соответствовать [ей], потому что повышение скорости, как говорят ученые, не коррелирует с увеличением аварийности. Наоборот когда скорость выше, поток идет ровно», — обратил внимание парламентарий.