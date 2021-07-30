Депутат ГД ответил на слова Борреля об эффективности антироссийских санкций

Член думского Комитета по международным делам Сергей Железняк обсудил с РИА «Новости» слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля об эффективности санкций против России.

«Политика Сегодня» отметила замечание Железняка о том, что внешнюю политику Европы не лучшим образом характеризует «высокомерное, предвзятое и поверхностное» отношение Борреля к России.

«В Брюсселе давно засели зараженные русофобией чиновники, пляшущие под вашингтонскую дудку, не способные отстаивать интересы европейских граждан, на которых антироссийские санкции сказываются негативным образом», — подчеркнул парламентарий.