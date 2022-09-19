Депутат ГД Гутенев: «Механизмы контроля параллельного импорта достаточно хорошо отработаны» | 360°

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Депутат ГД Гутенев: «Механизмы контроля параллельного импорта достаточно хорошо отработаны»

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Глава думского Комитета по промышленности и торговле Владимир Гутенев обсудил с «Парламентской газетой» предложение Минпромторга России расширить список параллельного импорта, добавив туда вермут Cinzano, Martini, шампанское Моеt, водку Absolut, коньяк Hennessy, виски Johnnie Walker и Chivas Regal.

«Механизмы контроля параллельного импорта достаточно хорошо отработаны. Речь идет о том, что товары из списка завозятся из стран, куда они попадают официальным путем. То есть первичные документы оригинального производства, разумеется, должны быть в наличии», — разъяснил парламентарий.

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Он выразил уверенность, что россияне только выиграют от параллельного импорта. По его мнению, инициатива ведомства поможет избавиться от тех товаров, которые проникали в Россию и были на складских остатках по завышенным ценам.

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