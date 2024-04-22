Общество 22 апреля 2024, 13:55 Депутат Гаврилов: разводы на потолке и затхлый запах говорят о том, что квартиру раньше затапливали

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О том, что помещение раньше затапливали, могут сообщать разводы на потолке и затхлый запах. При покупке квартиры на вторичном рынке от такого жилья лучше отказаться сразу, рассказал NEWS.ru глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Политик пояснил, что последствия потопа могут быть куда серьезнее, чем кажется на первый взгляд. Плесень в затопленных квартирах не только портит внешний вид, но и вызывает аллергические реакции и респираторные заболевания.

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Случаи с затоплением в будущем могут спровоцировать проблемы с электропроводкой, например короткие замыкания и повреждения, добавил Гаврилов.