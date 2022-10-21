Депутат Гаврилов предложил меры поддержки российских рыболовов | 360°

Общество 21 октября 2022, 16:51 Депутат Гаврилов предложил меры поддержки российских рыболовов

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Для поддержки российского рыболовства необходимо стимулировать судопроизводство, и тех мер, которые сейчас предлагаются правительством, недостаточно. Такое мнение в разговоре с РИА ФАН выразил глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Необходимо наращивать государственную поддержку судостроения, не ограничиваясь суммой в семь миллиардов рублей (такая сумма выделена судосстроению на разработку и строительство отечественного оборудования сейчас), считает депутат. Кроме того, нужно учитывать предложения представителей промышленности и предоставлять больше возможностей для государственно-частного партнерства в этой сфере.

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«И, в-третьих, использовать механизм финансирования строительства судов, при котором судостроительными предприятиями выпускаются специальные облигации, включаемые в ломбардный список Центробанка», — добавил Гаврилов.

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