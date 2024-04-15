Общество 15 апреля 2024, 15:27 Депутат Гаврилов: покупателю дачного участка нужно запросить выписку из ЕГРН у продавца

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При покупке дачного участка важно убедиться в отсутствии ограничений и обременений. Для этого необходимо запросить у продавца полную выписку из ЕГРН, сообщил News.ru глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

По его словам, подлинность документа можно проверить по QR-коду через сайт Росреестра. Также у продавца следует запросить нотариально удостоверенное согласие его супруга или супруги на сделку, если участок считается совместно нажитым имуществом.

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Кроме того, продавцам стоит заранее подготовить справку об отсутствии задолженности по уплате целевых и членских взносов.