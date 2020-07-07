Депутат Гаврилов оценил планы Турции превратить собор Святой Софии в мечеть

«Собор Святой Софии является объектом повышенного интереса у российских туристов и паломников, и мы хотели бы надеяться на то, что турецкая сторона согласится оставить собор в статусе памятника», — обратил внимание глава думского Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

По его мнению, решение оставить собору статус музея послужит укреплению отношений между народами, культурами и традиционными конфессиями. Он заметил, что провоцирование конфликта не только осложняет отношения, но и служит интересам сил, которые далеки от православия и ислама.