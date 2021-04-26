Депутат Гартунг рассказал о главной опасности продления отпусков в России

Депутат Госдумы РФ, первый заместитель председателя комитета по экономической политике и промышленности Валерий Гартунг рассказал о главной опасности продления отпусков в России с 28 до 35 дней, сообщил сайт URA.ru.

По его словам, такое нововведение повлечет за собой большой ущерб для экономики страны.

«Если отпуска правда продлят, то это очень плохо отразится на нашей экономике. Может измениться объем ВВП, пострадают зарплаты россиян, могут возникнуть проблемы с финансированием строительных объектов», — отметил Гартунг.

Как считает парламентарий, принимать решение о дополнительных днях отдыха нужно осторожно. Помимо прочего, от увеличения периода отпуска ущерб понесут работодатели. Депутат считает, что каждый наниматель может сам оценить длину отпуска сотрудника и, если это необходимо, добавить дни отдыха.