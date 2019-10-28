Депутат Гартунг посчитал разумным ввод углеродного налога Чубайса

Минэкономразвития отказалось вводить «налог Чубайса» — СМИ Подробнее

По мнению парламентария, введение углеродного налога — это разумная идея, если деньги, которые будут платить отрасли, выделяющие много углекислого газа, будут поступать на развитие высокотехнологичных областей экономики.

«Таким образом мы будем стимулировать снижение выбросов для „грязных“ областей и стимулировать развитие „чистых“ отраслей», — заметил законодатель.

Он добавил, это станет тем экономическим рычагом, с помощью которого вложения в экологию можно будет сделать более выгодными. Депутат напомнил, что бывают случаи, когда за разумной идеей не всегда следует ее разумное воплощение.

По его словам, как фискальная функция углеродный налог не годится. Было бы правильно, если бы он был направлен на перераспределение издержек. Другими словами, чем более грязное предприятие, тем больше оно и платит.

«У нас же есть экологические налоги. Это та же история, только она направлена на снижение углеводородных выбросов», — подытожил Гартунг.