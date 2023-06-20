20 июня 2023, 17:24
Депутат Фролова предложила увеличить выплаты донорам крови
Член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова предложила увеличить выплаты донорам крови. Об этом написал сайт «Подмосковье сегодня».
По словам политика, государство должно оказывать поддержку донорам и всячески способствовать развитию системы заготовки крови.
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«Мы ведем речь о вопросе национальной безопасности, о продолжительности жизни и сохранении здоровья россиян. И несмотря на то, что заготовка донорской крови выросла в стране, актуальность этого вопроса не снижается», — процитировали «Аргументы и факты» Фролову.
Депутат напомнила, что донорская кровь нужна для производства определенных видов лекарств.
Госдума РФ
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