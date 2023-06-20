Общество 20 июня 2023, 17:24 Депутат Фролова предложила увеличить выплаты донорам крови

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Член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова предложила увеличить выплаты донорам крови. Об этом написал сайт «Подмосковье сегодня».

По словам политика, государство должно оказывать поддержку донорам и всячески способствовать развитию системы заготовки крови.

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«Мы ведем речь о вопросе национальной безопасности, о продолжительности жизни и сохранении здоровья россиян. И несмотря на то, что заготовка донорской крови выросла в стране, актуальность этого вопроса не снижается», — процитировали «Аргументы и факты» Фролову.

Депутат напомнила, что донорская кровь нужна для производства определенных видов лекарств.