Общество 29 января 2024, 18:02 Депутат Федоров заявил, что россияне не готовы переселяться из мегаполисов в села

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Депутат Госдумы Евгений Федоров в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал, что предложение переселить россиян в села обречено на неудачу, поскольку люди не готовы оставлять привычный ритм жизни в мегаполисах.

«Какая-то часть захочет, с учетом разных льгот, но большая часть населения у нас уже 100 лет как урбанизирована. Соответственно, не захотят. А это значит, что такого рода план обречен на неудачу», — сказал политик.

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Ранее с программой по переселению горожан в села выступил философ Александр Дугин. Он считает, что капитализм и урбанизация — это начало распада семьи.