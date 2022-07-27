Депутат Федоров предложил запретить иноагентам получать налоговые вычеты и скидки по штрафам

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил ограничить для лиц, признанных иноагентами, право получать налоговые вычеты и скидки по административным штрафам. Об этом написал RT.

В декабре вступает в силу закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». В частности, он запрещает иностранным агентам пользоваться системой упрощенного налогообложения. Однако, по мнению депутата, лица, «получающие финансирование из источников, представляющих недружественные страны», не должны получать никакие льготы и меры поддержки от государства. Обращение депутат направил на имя главы Минфина Антона Силуанова.