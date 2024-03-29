Общество 29 марта 2024, 11:06 Депутат Федоров предложил ввести период тишины для иноагентов на выборах

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На время избирательных кампаний и выборов нужно с помощью закона ограничить публичную деятельность иностранных агентов. Об этом сообщил RT со ссылкой на депутата Госдумы Евгения Федорова.

Он написал письмо с соответствующим предложением главе Минцифры Максуту Шадаеву. В нем говорится, что иноагенты могут мешать честному проведению выборов и вмешиваться в агитацию, исходя из интересов других стран. Кроме того, они могут манипулировать общественностью и ее мнением. Поэтому депутат предложил законодательно запретить иноагентам касаться темы выборов.

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«<…> лицам, получающим средства из иностранных источников, будет запрещено публично касаться темы выборов, пытаться оказать воздействие на граждан и ход голосования, а также предусмотреть меры административной ответственности за нарушение данного положения», — написал Федоров.

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