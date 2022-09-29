Депутат Федоров предложил ввести льготу по транспортному налогу для ветеранов боевых действий | 360°

Общество 29 сентября 2022, 12:43 Поделиться Telegram

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Viber Депутат Федоров предложил ввести льготу по транспортному налогу для ветеранов боевых действий

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Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил избавить ветеранов боевых действий от уплаты налога на автомобили при условии использования машины с маломощным двигателем (до 200 лошадиных сил). Об этом сообщил RT

Депутат отметил, что для ветеранов предусмотрено много льгот и мер поддержки, но в большинстве регионов России не имеют льготы по транспортному налогу.

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«В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности введения единой федеральной льготы — освобождения ветеранов боевых действий от уплаты налога с одного транспортного средства мощностью до 200 лошадиных сил, оставив за регионами право применять дополнительные льготы, в том числе в отношении автомобилей с большей мощностью двигателя», - говорится в обращении Федорова на имя министра труда Антона Котякова.

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