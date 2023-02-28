28 февраля 2023, 10:57
Депутат Федоров предложил ввести льготу на транспортный налог для семей с детьми-инвалидами
Депутат Госдумы Евгений Федоров обратился к главе Минтруда Антону Котякову с предложением вести единую федеральную льготу на транспортный налог для семей, в которых воспитываются дети с инвалидностью. Об этом написал RT.
По словам политика, на данный момент в России не существует единой федеральной льготы при оплате транспортного налога для данной категории граждан.
Реклама
«В этой связи прошу вас поручить рассмотреть вопрос о возможности введения единой федеральной льготы: освобождения от уплаты транспортного налога на один личный автомобиль в семьях», — говорится в обращении депутата.
Реклама
По данным Минтруда, число детей с инвалидностью в конце 2022 года составляло 725 тысяч.
Законы
Госдума РФ
Реклама
Реклама