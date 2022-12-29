Общество 29 декабря 2022, 13:13 Депутат Федоров предложил расширить условия возврата онлайн-покупок

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Депутат Госдумы Евгений Федоров обратился к руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой с предложением увеличить срок возврата онлайн-покупок до 14 дней. Об этом написал RT.

Сейчас, по словам парламентария, для товаров, купленных через интернет, действует исключение. То есть после его заказа покупатель вправе отказаться от него и вернуть в течение семи дней вместо 14.

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«В связи с этим прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в федеральное законодательство в части введения единого правила возврата приобретенных товаров в течение 14 дней», — говорится в обращении Федорова.

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