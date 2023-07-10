10 июля 2023, 11:00
Депутат Федоров предложил расширить правила маркировки видео иноагентов
Депутат Госдумы Евгений Федоров обратился к главе Минцифры Максуту Шадаеву с предложением включить в видео иностранных агентов звуковые уведомления об их статусе. Слова политика передал RT.
Как отметил законодатель, текстовые и аудиовизуальные материалы должны содержать текстовые указания об авторе материала, а аудиоматериалы — звуковые указания.
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Федоров добавил, что многие россияне пользуются видео в качестве источника аудиоинформации и не обращают внимания на визуальное содержание.
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