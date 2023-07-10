Общество 10 июля 2023, 11:00 Депутат Федоров предложил расширить правила маркировки видео иноагентов

Читать 360tv в

Депутат Госдумы Евгений Федоров обратился к главе Минцифры Максуту Шадаеву с предложением включить в видео иностранных агентов звуковые уведомления об их статусе. Слова политика передал RT.

Как отметил законодатель, текстовые и аудиовизуальные материалы должны содержать текстовые указания об авторе материала, а аудиоматериалы — звуковые указания.

Реклама

Федоров добавил, что многие россияне пользуются видео в качестве источника аудиоинформации и не обращают внимания на визуальное содержание.