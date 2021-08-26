Депутат Федоров предложил продлить новогодние каникулы работающим пенсионерам

Работающим пенсионерам предложили предоставить четыре дополнительных выходных дня на новогодних каникулах. С такой инициативой к министру труда Антону Котякову обратился депутат Госдумы Евгений Федоров, сообщил RT.

Пандемия продолжается, и коронавирус по-прежнему представляет особую опасность для пожилых людей, отметил парламентарий. Но работающие пенсионеры продолжают подвергать себя рискам. Они все так же выполняют свои должностные обязанности, регулярно ходят на работу и ездят в общественном транспорте. Поэтому законодатель предложил продлить им новогодние каникулы.

Депутат попросил Минтруд рассмотреть возможность того, чтобы работающие пенсионеры отдыхали с 27 декабря по 9 января, то есть на четыре дня дольше, чем все остальные трудящиеся россияне.

Ранее пенсионерам объяснили порядок начисления единовременной выплаты в 10 тысяч рублей, которую ранее утвердил своим указом президент РФ Владимир Путин. ПФР начислит деньги так же, как и обычную пенсию. Заполнять дополнительное заявление для получения выплаты не потребуется.