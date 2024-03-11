Общество 11 марта 2024, 10:44 Депутат Федоров предложил ограничить страхование банковских вкладов для иноагентов

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Депутат Госдумы Евгений Федоров обратился к председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной с предложением исключить средства физлиц, признанных иноагентами, из системы страхования вкладов. Об этом написал RT.

Федоров заявил, что иноагенты продолжают «получать средства из иностранных источников и ведут публичную антироссийскую деятельность». В случае наступления страхового случая Россия продолжит компенсировать данным гражданам деньги.

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По мнению парламентария, следует внести изменения в федеральное законодательство в части исключения денежных средств у иноагентов из системы страхования вкладов.