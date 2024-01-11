Общество 11 января 2024, 13:35 Депутат Федоров предложил обязать иноагентов указывать статус резидента другой страны

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Депутат Госдумы Евгений Федоров направил обращение на имя главы Минцифры России Максута Шадаева. Парламентарий предложил обязать иностранных агентов информировать аудиторию о статусе резидента другой страны, сообщил RT.

Федоров напомнил, что значительное число лиц, признанных иноагентами, проживают на территории недружественных по отношению к РФ государств. Они занимаются своей деятельностью вне зоны влияния российской юрисдикции, отметил депутат.

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В связи с этим, считает парламентарий, иностранные агенты должны размещать на своем контенте сведения о наличии гражданства или вида на жительство за пределами РФ.