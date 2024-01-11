11 января 2024, 13:35
Депутат Федоров предложил обязать иноагентов указывать статус резидента другой страны
Депутат Госдумы Евгений Федоров направил обращение на имя главы Минцифры России Максута Шадаева. Парламентарий предложил обязать иностранных агентов информировать аудиторию о статусе резидента другой страны, сообщил RT.
Федоров напомнил, что значительное число лиц, признанных иноагентами, проживают на территории недружественных по отношению к РФ государств. Они занимаются своей деятельностью вне зоны влияния российской юрисдикции, отметил депутат.
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В связи с этим, считает парламентарий, иностранные агенты должны размещать на своем контенте сведения о наличии гражданства или вида на жительство за пределами РФ.
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