Депутат Федоров предложил ликвидировать НКО, получающие средства из «недружественных стран»

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил ликвидировать в России некоммерческие организации, получающие средства от юридических или физических лиц из стран, внесенных правительством России в список недружественных. Об этом написал RT.

По словам депутата, речь идет об организациях, занимающихся политической деятельностью. НКО, получающие средства из других стран, уже включены в список «иностранных агентов», однако, по мнению Федорова, следует полностью ликвидировать организации, финансируемые представителями стран, которые «добиваются критической дестабилизации политической и экономической ситуации в России».

Обращение депутат направил на имя генпрокурора Игоря Краснова.