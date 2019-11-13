Депутат Федоров объяснил необходимость закона о физлицах-иноагентах
Депутат Госдумы Евгений Федоров обсудил с РИА ФАН законопроект о возможности признавать иноагентами не только СМИ, но также юрлица и отдельных граждан.
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По мнению Федорова, этот закон необходим для того, чтобы ограничить вмешательство зарубежных спецслужб во внутренние дела России. Парламентарий обратил внимание на то, что за последнее время Вашингтон усилил свой агрессивный курс по всему миру и стремится к полной доминации. Этому необходимо противостоять.
«В связи с усилением направленной против нашей страны работы западных спецслужб нам надо давать адекватный ответ, максимально усиливая защиту нашего государства», — цитирует законодателя «Экономика сегодня».