Общество 19 июля 2023, 14:22 Депутат Фаррахов: работающие на удаленке и фрилансеры будут платить обычный НДФЛ

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Член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрат Фаррахов в разговоре с «Парламентской газетой» рассказал, что теперь работающие на удаленке и фрилансеры будут платить обычный НДФЛ.

Кабмин предложил установить единую ставку НДФЛ в пределах 13-15% для фрилансеров и тех, кто работает в дистанционном режиме.

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Фаррахов добавил, что еще одно нововведение предлагает регионам установить ставки по налогу на имущество организаций в размере не более 0,3% для жилых помещений и гаражей. Сейчас этот налог составляет 2%, отметил депутат.