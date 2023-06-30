Общество 30 июня 2023, 09:45 Депутат Европарламента признал, что антироссийские санкции вредят простым жителям ЕС Депутат ЕП Уоллес: антироссийские санкции ударили по гражданам ЕС Unsplash

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Ограничительные меры, введенные против России, позволяют европейским корпорациям обогащаться на гражданах. Об этом заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес, фрагмент выступления он опубликовал в своем Twitter.

«Санкции наносят европейцам больший ущерб, чем России», — сказал он.

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По словам Уоллеса, монополия корпоративной власти позволяет компаниям повышать цены для извлечения максимальной прибыли, удерживая зарплаты простых сотрудников. Депутат отметил, что сейчас Европа переживает сильнейший кризис уровня жизни.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан указал на плачевную ситуацию в Европейском союзе. По его словам, в объединении нет ни мира, ни процветания, а экономика вызывает большую тревогу.

Китайский аналитик Дун Ифань порекомендовал Европе, хвастающейся экономической устойчивостью, «снять розовые очки». По его словам, Евросоюз, доказывая, что может жить без России, уже заплатил большую цену, пострадав от резкого скачка цен, сокращения производства, снижения спроса со стороны потребителей.