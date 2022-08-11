Депутат Европарламента назвала иррациональным решение Эстонии закрыть границы для россиян с шенгенскими визами

Депутат Европарламента Яна Тоом обсудила с радиостанцией «Говорит Москва» решение властей Эстонии закрыть границы для российских граждан с шенгенскими визами, выданными республикой.

«Это иррациональное решение, потому что у санкционного режима существуют цели. Цели прописаны в соответствующих европейских и эстонских законодательных актах — это укрепление демократии, восстановление мира, такого рода вещи», — заметила парламентарий.

Они призналась, что не видит, каким образом запрет на въезд с эстонскими шенгенскими визами укрепить демократию в РФ или «вернет Украину в ее прежние границы». По ее словам, решение эстонских властей является политической демонстрацией, которая не учитывает жизнь реальных людей.