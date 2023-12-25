Общество 25 декабря 2023, 17:10 Депутат Ефимов предложил разрешить водителям ездить на такси за забытыми правами

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Если водитель забыл права и его остановил полицейский, нужно дать ему возможность съездить за документом на такси. С такой инициативой выступил член комитета Госдумы по транспорту, президент Союза транспортников России Виталий Ефимов, сообщила Lenta.ru.

Он прокомментировал идею отменить штрафы за забытые права, которые можно быстро проверить в системе. Но подчеркнул, что тогда каждый второй перестанет возить с собой документ. Вместо этого, по его мнению, нужно дать возможность съездить за ним. Это и будет своеобразным штрафом.

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«Оставь машину, бери такси, привози свои права и поезжай дальше. Это и будет штраф. Сейчас такой возможности нет, сейчас надо оштрафовать, как будто он нарушил скорость движения. Я с этим не согласен, потому что бывает такое, все забывали что-то, возвращались», — подчеркнул депутат.

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