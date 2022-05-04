Депутат Драпеко предложила заменить «Евровидение» на «Добровидение»

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко заявила, что российские музыканты смогут отправиться на «Евровидение» только в том случае, если сам конкурс изменится. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

По словам депутата, песенный конкурс должен переименоваться в «Добровидение» и транслироваться по «Первому каналу».

«„Евровидение“ давно уже стало политизированным мероприятием. „Евровидение“ себя дискредитировало и переживать по поводу того, что наших исполнителей там не будет, наверно, не надо. Мы теперь проводим собственное „Добровидение“, надеюсь, что наши зрители увидят его по „Первому каналу“ и по каналу „Культура“. Это не соревнование, это выступление наших народных исполнителей. Поэтому с „Евровидением“ надо расставаться без слез», — отметила Драпеко.

В этом году «Евровидение» пройдет в итальянском городе Турин с 10 по 14 мая. Российские исполнители не будут представлены в конкурсе из-за событий на Украине.