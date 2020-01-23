Депутат Драпеко назвала глупостью критику Любимовой за пост в ЖЖ

По данным издания, в 2008 году Любимова написала, что не переносит классическую музыку, оперу и балет. Она призналась, что не хочет видеть «Джоконду», не была в Лувре и плохо знает мировой кинематограф.

«Я думаю, что когда она так выступала то, естественно, не думала ни о какой должности чиновничьей. Она из нашей художественной среды, достаточно вольготной и достаточно свободной в своих проявлениях», — предположила зампред думского Комитета по культуре.

По ее словам, те, кто хочет плюнуть в кого-нибудь, обязательно найдут повод и сделают это, откопав информацию столетней давности.

У Драпеко же к новому министру культуры нет претензий, поскольку за Любимовой нет негатива и ничего плохого про нее сказать нельзя.