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    04 июня 2021, 14:58

    Депутат допустил возможность сделать 31 декабря выходным днем

    Артур Блянихов

    Член думского Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб обсудила с RT возможность сделать 31 декабря выходным днем.

    «Я думаю, что объективно такая возможность имеется», — отметила парламентарий.

    Она напомнила, что в официальном календаре РФ 14 праздничных дней. По ее словам, скорее всего в этот календарь войдет 31 декабря.

    «На мой взгляд, если мы просто переставим какой-то из праздников и с 31 декабря по 7 января россияне в обязательном порядке будут находиться на новогодних каникулах, это удовлетворит все стороны», — добавила Бессараб.