Депутат допустил возможность сделать 31 декабря выходным днем

Член думского Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб обсудила с RT возможность сделать 31 декабря выходным днем.

«Я думаю, что объективно такая возможность имеется», — отметила парламентарий.

Она напомнила, что в официальном календаре РФ 14 праздничных дней. По ее словам, скорее всего в этот календарь войдет 31 декабря.

«На мой взгляд, если мы просто переставим какой-то из праздников и с 31 декабря по 7 января россияне в обязательном порядке будут находиться на новогодних каникулах, это удовлетворит все стороны», — добавила Бессараб.