Общество 23 ноября 2023, 11:38 Депутат Диденко: в России нужен уполномоченный орган в правительстве по вопросам защиты животных

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В России в федеральной и региональных Общественных палатах следует избирать уполномоченного по ответственному обращению с животными и по вопросам их защиты. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по региональной политике Алексей Диденко в беседе с Ura.ru.

По словам депутата, ответственное обращение с животными закреплено на конституционном уровне. Для эффективного контроля необходимо предусмотреть публичный институт в лице уполномоченного, который будет стоять на защите этой конституционной ценности.

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Диденко отметил, что в последнее время в России все чаще возникают эпизоды с жестоким обращением с животными как в домашних условиях, так и в культурно-зрелищных мероприятиях.