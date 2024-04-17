Общество 17 апреля 2024, 19:00 Депутат Диденко призвал обучать курьеров правилам дорожного движения

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Курьеры часто нарушают правила дорожного движения, поэтому необходимо, чтобы крупные компании обучали их и проводили регулярные проверки. Об этом в пресс-центре НСН заявил председатель комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко.

«В сфере доставки есть над чем работать. Вызывающая и агрессивная езда очень часто встречается, что вызывает опасения. Работа должным образом в этой среде не ведется», — отметил депутат.

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Он подчеркнул, что над корпоративными стандартами нужно серьезно работать, чтобы все курьеры, которые пользуются транспортом, знали правила. Также нужно проводить профилактику пьяного вождения.

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