Общество 05 апреля 2024, 13:10 Депутат Делягин заявил, что для возвращения россиян на Дальний Восток нужно создать нормальные условия для жизни

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Чтобы россияне захотели вернуться на Дальний Восток и стремились развивать регион, там нужно создать хорошее условия для жизни и функционирования производственных мощностей. Об этом НСН заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

По его словам, сейчас национальная безопасность России под угрозой. Потому что большинство людей стремится в центр страны, а с дальневосточной окраины идет огромный отток людей. Чтобы изменить эту тенденцию, нужно предпринять ряд серьезных шагов.

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«Для возвращения людей на Дальний Восток нужно создать людям нормальные условия для жизни в России в целом: сделать дешевые кредиты, ограничить произвол монополий, ограничить финансовые спекуляции, провести таможенные и налоговые изменения, чтобы стимулировать не вывоз сырья, а его переработку внутри страны, не завышение цен, а расширение производства», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что при развитии производственных мощностей о регионе начнут все больше говорить с точки зренич преимуществ, а не проблем, и это поможет привлечь и людей, и бизнес.

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