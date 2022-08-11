Депутат Делягин высказался об идее повысить МРОТ в два раза

Зампред думского Комитета по экономической политике Михаил Делягин обсудил с радиостанцией «Говорит Москва» инициативу коллег повысить МРОТ до 30 тысяч рублей.

По словам Делягина, эта сумма взята не с потолка. Он объяснил, что это результат исследований ученых, которые специализируются в этой сфере в России.

«В федеральном бюджете до того, как закрыли данные по нему на 1 мая, у него были накоплены бюджетные резервы в 17,7 триллиона рублей, из которых только две трети примерно было в Фонде национального благосостояния. То есть, деньги есть», — заметил депутат.