Депутат: дефицита продуктов не будет

Он заявил, что возможен некоторый дефицит мясных продуктов в связи с недостаточной гибкостью отрасли. Калашников уточнил, что импорт поможет поправить ситуацию, и проблем не возникнет.

«У нас есть импортное продовольствие, которое и так составляет большую долю. Так что у нас есть возможность не допустить дефицита продуктов», — подчеркнул он.