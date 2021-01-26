Депутат: дефицита продуктов не будет
Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников заявил, что недостаток некоторых продуктов можно будет компенсировать за счет импорта. Об этом сообщила НСН.
Он заявил, что возможен некоторый дефицит мясных продуктов в связи с недостаточной гибкостью отрасли. Калашников уточнил, что импорт поможет поправить ситуацию, и проблем не возникнет.
«У нас есть импортное продовольствие, которое и так составляет большую долю. Так что у нас есть возможность не допустить дефицита продуктов», — подчеркнул он.