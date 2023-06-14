Общество 14 июня 2023, 19:49 Депутат Даванков предложил предоставлять беременным за рулем бесплатную парковку

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В Госдуму внесли законопроект, согласно которому беременным женщинам за рулем предоставят бесплатную парковку, а также введут специальный знак для других участников дорожного движения. Об этом Life рассказал автор инициативы заместитель председателя Госдумы Владислав Даванков.

По его словам, государство должно заботиться о будущих мамах, а не создавать новые поводы для стресса. Кроме того, специальный знак позволит другим водителям быть внимательнее на дороге.

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«Мы внесли законопроект, чтобы сделать для беременных женщин бесплатным первый час парковки. Так они смогут спокойно припарковаться в любом месте и не переживать, что из-за проблем с оплатой они опоздают в женскую консультацию», — подчеркнул Владислав Даванков.

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