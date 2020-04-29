Депутат: Чтобы было больше хороших новостей, нужно делать больше добрых дел

По его словам, «глупо же, если законодатели, к примеру, будут говорить журналистам, что они должны писать», и «нужно просто творить добрые дела, тогда и будут появляться хорошие новости».

«Хотя, с другой стороны, добрые дела стоит творить молча, я вот, допустим, активно веду соцсети, но я нигде не рассказывал о том, какую адресную помощь оказываю, и не пытаюсь с этим вылезти в СМИ», — рассказал Ионин.