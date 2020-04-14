Депутат Чернышов: волонтерскую помощь важно поддерживать

«Ситуация в мире очень серьезная, и любая безвозмездная волонтерская помощь сейчас на вес золота. Именно поэтому так важно ее поддерживать. Безусловно, самый важный метод стимулирования — экономический и финансовый», — пояснил Чернышов.

Парламентарий убежден, что подобные меры необходимы.

«Необходимо рассматривать и такие виды поощрения, как бесплатное получение второго высшего образования либо гарантированные места в магистратуре для тех, кто вносит особый вклад в волонтерские проекты», — заметил Чернышов.

Ранее глава Общероссийского народного фронта «Профстажировки» Илья Семин призвал усовершенствовать поощрения для студентов-волонтеров.