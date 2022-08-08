Депутат Чернышов предложил продавать школьные товары по фиксированной цене

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил создать единый регулятор для контроля продажи школьных товаров по фиксированной цене, чтобы предотвратить спекуляции со стороны торговых сетей. Об этом написал RT.

Цены на школьные товары выросли, и нужно создать орган, контролирующий торговые сети, считает депутат. Необходимо создать площадку, регулирующую деятельность поставщиков и производителей школьных принадлежностей и одежды.

«Когда будет единая линейка стоимости ранцев, учебников и тетрадок, родители вздохнут спокойно», — заключил Чернышов.