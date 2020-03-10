    10 марта 2020, 14:16

    Депутат Черкасов оценил главные угрозы для России из-за изменения климата

    Артур Блянихов

    Депутат Госдумы Игорь Черкасов разъяснил РИА ФАН, как преодолеть климатические катаклизмы, которые угрожают благополучию страны.

    По данным информагентства, отечественные ученые-метеорологи предупредили, что главными климатическими угрозами для страны являются таяние вечной мерзлоты и засуха.

    «К ученым нужно обязательно прислушиваться, и позиция Владимира Вольфовича Жириновского всегда была такая, что нужно делать математическо-экономические модели в экологии», — напомнил парламентарий.

    Он обратил внимание на серьезную экологическую нагрузку на окружающую среду, которую создают автомобили и промышленные предприятия, находящиеся на окраине или в черте города.

    По мнению парламентария, необходимо активно финансировать науку и новейшие технологии, которые позволят минимизировать эти влияния.

    «Также мы можем спланировать перемещение каких-то объектов, которые попадут под воздействие этих процессов», — указал Черкасов.