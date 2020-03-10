Депутат Черкасов оценил главные угрозы для России из-за изменения климата

По данным информагентства, отечественные ученые-метеорологи предупредили, что главными климатическими угрозами для страны являются таяние вечной мерзлоты и засуха.

«К ученым нужно обязательно прислушиваться, и позиция Владимира Вольфовича Жириновского всегда была такая, что нужно делать математическо-экономические модели в экологии», — напомнил парламентарий.

Он обратил внимание на серьезную экологическую нагрузку на окружающую среду, которую создают автомобили и промышленные предприятия, находящиеся на окраине или в черте города.

По мнению парламентария, необходимо активно финансировать науку и новейшие технологии, которые позволят минимизировать эти влияния.

«Также мы можем спланировать перемещение каких-то объектов, которые попадут под воздействие этих процессов», — указал Черкасов.