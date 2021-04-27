Депутат Чепиков оценил возможный запрет экспорта бензина

Член комитета Госдумы РФ по транспорту и строительству Сергей Чепиков прокомментировал сообщения о возможном запрете экспорта бензина, сообщил ОТР.

Правительство собирается включить топливо в список важных для внутреннего рынка товаров. Экспорт бензина в исключительных случаях могут временно ограничить и даже запретить, написал «Коммерсант».

Чепиков подтвердил, что этот вопрос действительно обсуждается в настоящий момент.

«Такая тема обсуждается. Нужно защитить нашего российского потребителя бензина. Поэтому-то эта мера и обсуждается. И я думаю, что это нормально, чтобы была стабильность ценовая, чтобы не было дефицита топлива», — отметил депутат.

По словам парламентария, за рубеж должно уходить меньше топлива по высоким ценам. Чепиков думает, что такие меры должны быть не регулярными, а экстренными и вводиться в конкретные периоды. Он подчеркнул, что нельзя допустить появления серьезных последствий для производителей нефтепродуктов.