Депутат Чепа: Россия должна железобетонно охранять свои права и суверенитет

Google ответил на претензии РКН и ЦИК о вмешательстве в выборы Подробнее

Парламентарий обратил внимание на то, что за подобные правонарушения во многих странах наказывают гораздо жестче, нежели в России. Соответственно, нужны меры, чтобы суверенитет, права и внутренние дела государства были под «железобетонной» охраной.

По словам Чепы, для этого нужна соответствующая статья, которая предусматривает либо уголовную, либо административную ответственность за попытку вмешательства.

«Должна быть гарантирована безопасность либо действующим, либо вновь принятым законом», — обозначил депутат.