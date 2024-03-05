05 марта 2024, 17:39
Депутат Чаплин: выбор подходящего сезона для покупки дачи зависит от личных предпочтений и целей
Депутат Госдумы РФ, председатель подмосковного Союза дачников Никита Чаплин в беседе с «Ридусом» рассказал, в какое время года лучше покупать дачный участок.
По словам политика, все зависит от личных предпочтений и целей, которые вы ставите. Если вам нужна дача лишь для садоводства и отдыха, то лучше совершать покупку летом.
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«Однако, если вы планируете заниматься ремонтом или строительством, то весна или осень могут быть более удобными сезонами для поиска и покупки дачи», — сообщил депутат.
Перед покупкой участка Чаплин призвал внимательно изучить уровень преступности в районе и оценить меры безопасности внутри дачного товарищества.
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